الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

هل يشكل المتحور الجديد خطورة على الاردنيين .. هذه اعراضه !

حبنكة: من 10 -25 % انخفاض على أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية هذا العام

دبابنة: الناقل الوطني سيزود جميع المحافظات بمياه الشرب

قرار بشأن نظام الفترتين بالمدارس الحكومية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك

توضيح بشأن فرض رسوم جديدة على المدارس الخاصة

موجة حر جديدة قادمة للاردن .. كم ستصل الحرارة بعمان ؟

الجيش: إحباط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الجنوبية

5 اصابات بحريق شقة سكنية قرب الدوار الخامس - فيديو

الثلاثاء، 08-08-2023 03:10 م

هل يشكل المتحور الجديد خطورة على الاردنيين .. هذه اعراضه !

yyy


الوكيل الاخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة محمد اليحيى، الثلاثاء، أن المركز يتابع وبشكل مستمر الوضع الوبائي لمتحورة آيرس المتفرعة من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا على كافة المستويات الدولية والإقليمية.

وأوضح اليحيى في بيان، أنه وبالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لرصد هذه المتحورة حيث أضافتها منظمة الصحة العالمية على قائمة متحورات كورونا التي تحت الرصد، والذي تم اكتشافه لأول مرة في آسيا قبل شهر تموز 2023.

وحول الوضع الوبائي في الأردن، أشار المركز إلى أنه بالرغم من توقف العمل على رصد حالات كورونا إلا أن نظام الرصد من المراكز المختارة يفيد بأنه وبعد انقطاع للعينات الإيجابية دام 7 أسابيع، عادت نسبة العينات الإيجابية للارتفاع ووصلت إلى 4% في الفترة الأخيرة.

ورجح المركز زيادة العينات الإيجابية في الفترة القادمة حسب الحسابات الاحتمالية للمركز معتمدة على البيانات الواردة من الوزارة والوضع الوبائي العالمي.

ويتابع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عن كثب التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي وظهور السلالات أو المتحورات الجديدة إقليميا وعالميا وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني.

وقال مستشار الأوبئة في المركز الدكتور بسام الحجاوي ، يعتبر "آيريس"، نسخة جديدة من متحورات أوميكرون ولا توجد مؤشرات إلى أنه يمثل تهديدا بشكل أكبر على المواطنين حتى الآن مقارنة بالمتحورات السابقة لأوميكرون وأعراضها متشابهة نوعا ما.

ومن أبرز أعراض "آيريس"، رشح الأنف، والصداع، والتعب (خفيف إلى شديد)، والعطش، والتهاب الحلق.

وبشأن فترة حضانة الفيروس، فهي أحد العوامل التي يمكن أن تسهم في سرعة انتشاره، فكلما قصرت فترة الحضانة فإن قابلية انتشاره تكون أسرع.

وأشار المركز إلى أنه وحتى الآن المؤشرات العلمية وعدد الحالات المحدود بها يشير إلى أن فترة الحضانة دون 5 أيام مشابهة لفترة حضانة سلالة أوميكرون والتي تميزت بسرعة انتشارها مقارنة بالسلالات التي سبقته مثل دلتا وغيرها.

وقد شوهد ارتفاع ملحوظ في عدد إدخالات المستشفيات بسبب "آيريس" في المملكة المتحدة إلا أن هذا يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، بحسب المركز.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023665117601688376

حبنكة: من 10 -25 % انخفاض على أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية هذا العام

M63A9020

تمديد فترة إعداد ملفات المترشحين لجائزة الموظف المثالي

المدارس

قرار بشأن نظام الفترتين بالمدارس الحكومية

820235103919632611553

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

وزارة الخارجية

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك

كيفية-اختيار-الحقيبة-المدرسية

توزيع 1000 حقيبة مدرسية مزودة بالقرطاسية على طلبة مدارس

أخبار متعلقة
t

"الأوقاف" تختتم الدورة الدولية لشرح مضامين رسالة عمان

gg

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

مدرسة

وزارة التربية تعلن عن خطة بشأن المدارس

ة

الوطني لمكافحة الأوبئة يوقع مذكرة تفاهم مع مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية