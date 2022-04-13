هل يُصام عن الميت الذي لم يقضِ ما عليه من صيام؟ - الافتاء تجيب

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء العام إنه يجوز أن يصوم ولي الميت ( قريب له) عنه إذا كان عليه صيام .
واضافت الدائرة، في الفتوى رقم ( 1245 ) التي رصدها "الوكيل الإخباري" أنه يجوز دفع الفدية بدل الصيام عن كل يوم مدّ من طعام.
وتاليا نص السؤال والجواب:
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هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟
الجواب :
من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).
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