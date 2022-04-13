هل يُصام عن الميت الذي لم يقضِ ما عليه من صيام؟ - الافتاء تجيب

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء العام إنه يجوز أن يصوم ولي الميت ( قريب له) عنه إذا كان عليه صيام .



واضافت الدائرة، في الفتوى رقم ( 1245 ) التي رصدها "الوكيل الإخباري" أنه يجوز دفع الفدية بدل الصيام عن كل يوم مدّ من طعام.



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وتاليا نص السؤال والجواب: