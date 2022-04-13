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الأربعاء، 13-04-2022 01:50 م

هل يُصام عن الميت الذي لم يقضِ ما عليه من صيام؟ - الافتاء تجيب

هل_يجوز_الصيام_عن_الحي_العاجز_عن_الصيام


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء العام إنه يجوز أن يصوم ولي الميت ( قريب له) عنه إذا كان عليه صيام . 

واضافت الدائرة، في الفتوى رقم ( 1245 ) التي رصدها "الوكيل الإخباري" أنه يجوز دفع الفدية بدل الصيام عن كل يوم مدّ من طعام. 

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وتاليا نص السؤال والجواب: 

السؤال: 
هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟

الجواب :
من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).

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