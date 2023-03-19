هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي بالمفرق

الوكيل الاخباري - أجرت الهيئة المؤقتة للاتحاد النسائي بمحافظة المفرق اليوم الأحد، انتخابات الهيئة الادارية للاتحاد، بحضور ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية.



وانتخبت الهيئة العامة للاتحاد بالمفرق، الدكتورة ميسون تليلان السليم رئيسا للفرع، فيما فازت فصل السردية بموقع نائب الرئيس، وحنان المساعيد أمينا للصندوق ومنتهى فواعرة أمينا للسر ودلال البدارين وفلحا السكران وفوزة شديفات وسماح محمد، أعضاء.

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