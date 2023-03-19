الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

منح لطلبة الجامعة الهاشمية للحصول على الشهادات المهنية

أوقاف مأدبا تعقد اجتماعا استعدادا لشهر رمضان

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي بالمفرق

ورشة ومعسكر عن الأمن الغذائي والأنماط الصحية بإربد

إلقاء القبض على قاتل ثلاثيني في العقبة

ورشة تدريبية عن التسويق الرقمي بجرش

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

افتتاح اليوم العلمي لكلية القانون في آل البيت

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات

افتتاح فعاليات اليوم الوظيفي التقني في الأردنية

الأحد، 19-03-2023 11:08 م

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي بالمفرق

320231820125963690625


الوكيل الاخباري - أجرت الهيئة المؤقتة للاتحاد النسائي بمحافظة المفرق اليوم الأحد، انتخابات الهيئة الادارية للاتحاد، بحضور ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية.

وانتخبت الهيئة العامة للاتحاد بالمفرق، الدكتورة ميسون تليلان السليم رئيسا للفرع، فيما فازت فصل السردية بموقع نائب الرئيس، وحنان المساعيد أمينا للصندوق ومنتهى فواعرة أمينا للسر ودلال البدارين وفلحا السكران وفوزة شديفات وسماح محمد، أعضاء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202315115020675962054

منح لطلبة الجامعة الهاشمية للحصول على الشهادات المهنية

3202319143924439753240

أوقاف مأدبا تعقد اجتماعا استعدادا لشهر رمضان

320231820519262647888

ورشة ومعسكر عن الأمن الغذائي والأنماط الصحية بإربد

320239214914308264341

إلقاء القبض على قاتل ثلاثيني في العقبة

66

ورشة تدريبية عن التسويق الرقمي بجرش

3202312195149707860251

افتتاح اليوم العلمي لكلية القانون في آل البيت

أخبار متعلقة
32023821154662505808

شباب إربد توقع اتفاقية مشروع الخدمات الاجتماعية المتكامل

2202320225620830977198

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

ddd

بني مصطفى: الأردن من أوائل الدول في تطبيق بدائل الإيواء الكامل