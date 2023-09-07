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الخميس، 07-09-2023 10:45 ص

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي توافق على استحداث كلية طب أسنان في 3 جامعات خاصة

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قررت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أمس الموافقة على استحداث كلية طب أسنان في 3 جامعات خاصة لتبدأ التدريس للعام الدراسي الجديد تشرين أول القادم، وفق رئيس الهيئة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة .

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وقال الصرايرة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" إن الجامعات التي تم الموافقة لها، جامعة البترا وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة عمان الأهلية مشيراً أن الجامعات الثلاثة حققت كافة الشروط التي اعتمدتها الهيئة.

وفي ذات السياق أضاف أن 3 جامعات، واحدة خاصة واثنتان حكوميتان قدما طلب لفتح تخصص طب الأسنان للعام الجديد مؤكداً أن الهيئة تنتظر استكمال أوراق الاعتماد من هذه الجامعات.


 




 

 


 

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