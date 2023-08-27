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الأحد، 27-08-2023 09:50 م

التعليم العالي تكشف سبب قرار تخفيض مقاعد كليات الطب بالجامعات الرسمية

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الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة القبول الموحدة المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنّ تخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب بالجامعات الرسمية جاء بسبب الطاقات الاستيعابية للكليات في المقام الأول، وليس فقط لمخاوف أنّ تصبح التخصصات راكدة ومشبعة.اضافة اعلان


وبين الخطيب في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أنّ عدد الطلبة على مقاعد كليات الطب في مختلف الجامعات الرسمية وصل 20 ألف طالبا وطالبة، في حين أنّ الاستيعاب لا يتجاوز 15 ألف، ومنوهاً إلى أنه لو التزمت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بمقدار استيعاب الكليات هذا العام، لما قُبل أي طالب.

وأشار إلى أنّ ارتفاع أعداد الطلبة جاء بسبب اضطرار مجلس التعليم العالي لمعالجة مشاكل اجتماعية مر بها الطلبة مثل الطلبة العائدين من السودان واوكرانيا والتضخم الكبير بمعدلات التوجيهي خلال الأعوام القليلة الماضية.

 




 

 


 

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