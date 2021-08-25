هيئة الإعلام: لا رسوم على مستخدمي البث المباشر على المواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام هيئة الإعلام، طارق أبو الراغب، الأربعاء، أنه لا رسوم أو عقوبات مستحدثة على مستخدمي البث المباشر في المواقع التواصل الاجتماعي.

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وشدد على أنه "لم ولن نتدخل بالمحتوى الإعلامي للمواقع الإلكترونية وحرية الرأي والتعبير مصونة ونعمل على توسيعها".



وأشار أبو الراغب إلى "تكثيف جولات ميدانية على جميع المؤسسات الإعلامية المرخص لها"، لافتا النظر إلى أنه "لن نتراجع عن دور هيئة الإعلام في تنظيم العمل الإعلامي للمرخص له".



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