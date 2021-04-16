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الجمعة، 16-04-2021 06:21 م

هيئة النقل عن السائق حامل البلطة : حالة فردية

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الوكيل الإخباري - أكدت مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة عبير المجالي، أن سائق الحافلة (حامل البلطة) الذي ظهر في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة فردية ولا تعكس سلوك السائقين.

وذكرت الهيئة بتصريح صحفي الجمعة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه،  أن الأمن العام ألقى القبض على السائق الذي هدد شخصاً على الطريق العام بواسطة أداة حادة (بلطة),

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وأشارت الى التنسيق المستمر مع مديرية الأمن العام لضبط السلوكيات داخل وسائط النقل العام وعلى الطريق أثناء القيادة والتشديد الدائم على إجراءات السلامة للركاب خلال تقديم خدمات النقل.

 

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