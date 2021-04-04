الأحد 04-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

طبيب ينضم إلى قافلة شهداء الواجب - شاهد

أسعار الذهب الأحد 4/4/2021

المغرب يعرب عن تأييده لقرارات الاردن لضمان أمنه واستقراره

معهد الإعلام يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

جلسة لمجلس الأمة اليوم

لبنان :نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

وفيات الأحد 4/4/2021

مدير برنامج المطاعيم لـ برنامج الوكيل : خطة لتوسيع قاعدة اعطاء المطاعيم ضد كورونا

الكويت: 900 مليون دولار لتنظيف تلوث نفطي من زمن الغزو العراقي

الأحد، 04-04-2021 10:18 ص

(10) أيام لتسليم أنفسهم

80 متهما مطلوبون لأمن الدولة - تفاصيل

ممم


الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدَّولة 80 متهما 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

اضافة اعلان

ونشرت المحكمة، اليوم الأحد، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.


وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيُعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.


وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ننن

طبيب ينضم إلى قافلة شهداء الواجب - شاهد

ملك-الأردن-504x362-730x438

المغرب يعرب عن تأييده لقرارات الاردن لضمان أمنه واستقراره

معهد

معهد الإعلام يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

ووووووووو

لبنان :نقف إلى جانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

5i7p7oke

النعيمي عبر تويتر : حمى الله الأردن وطناً مباركاً

وزراء العرب

وزراء الداخلية العرب يساندون الأردن

أخبار متعلقة
فتى الزرقاء

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

320211215026534220022

الامن : القبض على صاحب التسجيلات الصوتية الذي اثار الهلع والخوف بين المواطنين

قص

الحكم في قضية فتى الزرقاء غدا

220211521504785585889

الحواتمة: ما أظهره رجال الأمن العام كان له الأثر البالغ في الحد من الآثار الناجمة عن حادثة مستشفى السلط

320219231535300710558

الأمن العام يحذر من أخبار كاذبة ومفبركة لأهداف تحريضية

2202125183957936115144

الأمن العام : صافرات الإنذار ستطلق اليوم