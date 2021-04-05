الإثنين 05-04-2021
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الإثنين، 05-04-2021 06:17 م

‏الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على مطلوب خطير جداً

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان قوة أمنية داهمت اليوم مطلوباً مصنفاً بالخطير جداً وبحقه 45 طلباً امنياً و61 اسبقية جرمية بعد معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات حول مكان وجوده .
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واكد ‏الناطق الإعلامي أن ذلك المطلوب يُعد رقم واحد في محافظة عجلون ومن ممتهني الاتجار وترويج المواد المخدرة فيما حاول الفرار عند محاولة إلقاء القبض عليه إلا أن القوة الأمنية تمكنت من متابعته ‏لحين إلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري وكميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة.

 




 

 


 

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