هيئة تنظيم الاتصالات تشارك في اجتماعات الفريق العربي الدائم للطيف الترددي

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا في فعاليات الاجتماع التاسع والعشرين لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي والمؤتمر السادس لإدارة الطيف الترددي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال وفد متخصص بإدارة وتنظيم الطيف الترددي في الهيئة.

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وتم خلال الاجتماعات التي عقدت في مدينة تونس، الاتفاق على مخرجات مجموعات عمل الفريق المصغرة حيال بنود جدول اعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC 23 بما يخدم مصالح الدول العربية، وذلك من خلال التركيز على البنود الخاصة بتخصيص الطيف الترددي لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية (خدمات الجيل الخامس وما بعدها)، إضافة الى مناقشة تخصيص عدة نطاقات ترددية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية، ومن أهمها النطاق الترددي 6 ج. هــــــــ، حيث تقدمت الهيئة بمساهمة تتضمن الموافقة المبدئية على تخصيص ذلك النطاق مع بيان الأسباب المبررة لذلك، واهمية هذا النطاق الترددي خلال المراحل القادمة لدعم شبكات الجيل الخامس وما بعدها، بحيث تم الاتفاق على البت بالقرار النهائي خلال الاجتماع القادم الذي يسبق الاجتماع التحضيري للمؤتمر(CPM 2). إضافة الى اختيار مدير ادارة الطيف الترددي في الهيئة كأحد نواب رئيس الفريق العربي الدائم للطيف الترددي، وذلك تقديراً لمساهمات الإدارة الأردنية في اعمال الفريق.