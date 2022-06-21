الرواجبة : التحول الرقمي ركيزة اساسية لتحسين بيئة الاعمال بالدول العربية

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أهمية التحول الرقمي، وأتمتة الخدمات الحكومية، التي تعد بمثابة ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات للدول العربية .

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وقال الرواجبة خلال مشاركته في فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وطن رقمي" الذي عقد، أخيرا في مصر إن المستثمر بات يبحث لتوجيه استثماراته إلى الدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة في موضوع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات.



و أضاف الرواجبة، في بيان اليوم الثلاثاء، ان العالم يشهد اليوم تغيرات متسارعة في ملف التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب العمل على مواكبة هذه التطورات من خلال تحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية وتحفيز الإبداع الرقمي.



وأشار الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد جزءا اساسيا وركيزة للأمن الوطني في أي دولة الى جانب أهميته كرافد هام وداعم للاقتصاد، حيث اثبت قدرات عالية خلال أزمة كورونا، سواء لجهة دعم مكافحة الوباء أو تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.



وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الدول العربية وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بمجالات التحول الرقمي والريادة والابتكار.



واكد أهمية مضي الدول العربية بخطوات سريعة نحو الاستثمار في مشاريع دعم ريادة الأعمال من اجل توفير المزيد من فرص العمل والحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام مواطنيها.



وأشار الرواجبة إلى ان الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعتها الاقتصادية والخدمية.



وأوضح أن الشركات الأردنية العاملة بهذا القطاع تملك قدرات وخبرات كبيرة واسعة بمجال البرمجة والتحول الرقمي، مؤكدا استعداد غرفة تجارة الأردن للتعاون مع الدول العربية بهذا الخصوص.