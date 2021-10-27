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الأربعاء، 27-10-2021 10:59 ص

هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحصل على الاعتماد العالمي لنظام إدارة المخاطر

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الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان الهيئة حصلت على اعتمادية الايزو ٣١٠٠٠ من خلال الشركة السويسريةSGS المتخصصة في منح مثل هذه الشهادات الدولية بعد الانتهاء من عملية تدقيق شامل للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في إدارة المخاطر، ومطابقتها مع المعايير الدولية التي وضعتها هيئة الآيزو الدولية.
  
وأكد الدكتور اللبون أن الحصول على هذا الاعتماد يعزز قدرة الهيئة في تقييم المخاطر المتوقعة وتحليلها وفهم مسبباتها وتأثيراتها المحتملة ومعالجتها بصورة فاعلة، ويعزز من تطبيق الإجراءات الوقائية، وتحقيق الأهداف وفقاً للخطط الاستراتيجية والتشغيلية الموضوعة. الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالإجراءات الخاصة بالعمليات الفنية والإدارية التي تنتهجها الهيئة في تنظيم القطاعات التي تشرف عليها.
 
وأشار الدكتور اللبون الى أن الحصول على هذا الاعتماد العالمي يعزز جهود الهيئة في تطبيق الممارسات العالمية الفضلى في التعامل مع الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر وذلك عبر زيادة فعالية التشبيك الداخلي لجهود كوادر الهيئة المختلفة.
 
وتجدر الإشارة إلى ان الهيئة كانت اول جهة حكومية قد حصلت على شهادة الايزو 10002 لنظام إدارة شكاوى المتعاملين. بالاضافة الى حصولها على شهادة الأيزو 9001 لنظام إدارة الجودة والذي يعد المعيار الدولي في تلبية طلبات العملاء ومراقبة مستوى الجودة المقدم من الهيئة لعملائها.

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