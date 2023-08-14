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الإثنين، 14-08-2023 04:28 م

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

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الوكيل الاخباري - اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن في البلقاء، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول "التجارة الالكترونية "، بحضور النائب طلال النسور ومدير عام الهيئة المحامي عبدالرحيم الزواهرة.

وقال النائب النسور، إن هذه الدورة تشكل خطوة بالاتجاه الصحيح لمواكبة التطور التجاري سيما الإلكتروني منه، وإنها فرصة للشباب لفتح مشاريعهم التجارية من خلال التكنولوجيا التي تعد أقل كلفة وأوسع انتشارا وبمختلف الأوقات.

وأضاف النسور، أن المشاريع التجارية بمختلف أشكالها، تعد البديل الحقيقي للتوظيف والتشغيل والحد من نسبة البطالة المرتفعة لدى الشباب والمجتمع بشكل عام .

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