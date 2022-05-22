ورشة إرشادية حول ذبابة ثمار الزيتون في الكرك

الوكيل الاخباري - نفذ قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الكرك،بالتعاون مع جمعية "وادي بن حماد" الخيرية، اليوم الأحد، ورشة إرشادية حول ذبابة ثمار الزيتون وأضرارها على الشجرة، والزيت الناتج من الثمار المصابة.



وقال مدير المديرية المهندس مصباح الطراونة، إن هذه الورشة التي حضرها مزارعون من بلدة وادي بن حماد، تأتي ضمن أنشطة البرامج الإرشادية لإدارة بساتين الزيتون التي تنفذها المديرية، مشيرا إلى أنها اشتملت على التعريف بوسائل المكافحة الأقل تكلفة على المزارع كتعليق مصائد غذائية جاذبة للحشرة، ومصائد ملونة لاصقة لمكافحة الحشرة أو لرصدها وتحديد موعد مكافحتها الكيماوية إذا دعت الحاجة.

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