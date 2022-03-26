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السبت، 26-03-2022 12:53 م

مقترح لرفع الرسوم على الدخان تُدفع لتأمين صحي الضمان في الأردن

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الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، حازم الرحاحلة عن مقترح لزيادة الرسوم على منتجات التبغ تُدّفع للتأمين الصحي، ويتم تحويلها سنوياً إلى برنامج التأمين الصحي الخاص بالمؤسسة.

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وبيّن الرحاحلة خلال ندوة لجماعة عمان لحوارات المستقبل، أن التأمين الصحي  الذي يضعه الضمان الإجتماعي يركز على الفئات الغير مشمولة بالتأمين من القطاعين العام و الخاص، متوقعاً اندماج مليون شخص، ومليون آخر في مركز الحسين للسرطان .

وأضاف إن التأمين الصحي في الضمان الإجتماعي لن يزاحم أحد ويعمل على سد الفجوات في أنظمة التأمين الصحي، لافتاً إلى أن مصدر التأمين جزء من الاشتراكات المشتركين وجزء مساهمة من الحكومة وتحويل جزء من فائض تأمين إصابات العمل.

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