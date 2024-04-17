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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-04-2024 02:01 م

ورشة تفاعلية لشابات ماركا بمركز السلم المجتمعي

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الوكيل الاخباري- نفذ مركز شابات ماركا التابع لمديرية شباب العاصمة، بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام ورشة تفاعلية حول السلم المجتمع، بحضور 20 مشاركة ضمن خطة المركز لعام 2024.

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ووفقا لبيان مديرية شباب العاصمة اليوم الأربعاء، تحدث خلال الورشة التفاعلية الملازم ناديا غيث عن مفهوم السلم المجتمعي، وأهمية تحصين الشباب، وتوعيتهم حول الظواهر السلبية كالعنف بأنواعه، والجرائم الإلكترونية والتطرف الفكري.


وأكدت غيث أهمية نشر ثقافة التسامح والحوار والوئام لتعزيز استقرار المجتمع، وأهم الإرشادات وتعليمات الواجب اتباعها باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
وتضمنت الورشة التفاعلية عرض فيلم حول المشاكل المجتمعية التي يواجهها المجتمع الأردني، وأهم الحلول وطرق معالجتها.

 




 

 


 

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