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السبت، 06-04-2024 10:38 م

تنويه صادر عن مديرية الأمن العام

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية الأمن العام وتزامناً مع دخول الليالي الأخيرة من الشهر الفضيل خطة أمنية ومرورية لتمكين المواطنين من أداء عباداتهم وقضاء حوائجهم، لا سيما في مراكز المدن والأسواق والتجمعات.

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وواصل نشامى ونشميات الأمن العام عملهم لتوفير أجواء الطمأنينة وتقديم العون والمساعدة وتنظيم الحركة المرورية بما يتوائم مع الارتفاع الملحوظ للحركة التجارية في الأسواق والمخالفات التجارية.


وثمن مواطنون وأصحاب عمل الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مديريات الشرطة والسير والدرك والدفاع المدني والعمليات وغيرها من صنوف وتشكيلات الأمن العام.


وعلق عدد كبير على تواجد رجال الأمن في عملهم بجد واجتهاد خاصة في ليلة القدر والليالي العشر الأخيرة من رمضان بقولهم لرجال الأمن

 




 

 


 

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