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الأربعاء، 02-08-2023 02:57 م

الملك: شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى بلده الثاني الأردن

الملك


الوكيل الاخباري - نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة على (تويتر) ترحيبا بزيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال جلالته في التغريدة "شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى بلده الثاني الأردن. ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة وعنوانا لتعزيز العمل العربي المشترك، فهو الهدف والغاية".

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