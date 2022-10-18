ورشة توعوية حول سرطان الثدي في جرش

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب جرش، اليوم الثلاثاء، ورشة تثقيفية حول سرطان الثدي وعنق الرحم، بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي.



وقال مدير شباب جرش يحيى المومني، إن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من إدراك المديرية بأهمية توعية وتثقيف الموظفات والموظفين بمرض السرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص، مشيرا إلى أن المديرية ستنظم سلسلة من ورشات التوعية في هذا المجال في مراكز الشابات بجرش.

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