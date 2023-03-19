ورشة توعوية ضمن مبادرة "ولا تضار" في مركز شابات العاصمة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات العاصمة، ورشة توعوية ضمن مبادرة "ولا تضار" بمناسبة يوم الأم، حضرها العين خالد رمضان ومدير شباب محافظة العاصمة بالوكالة انس القضاة وأعضاء المراكز الشبابية والجمعيات الأهلية والخيرية في منطقة جبل عمان.



ووفقا لبيان أصدرته، مديرية شباب العاصمة، اليوم الأحد، فإن الورشة هدفت إلى تمكين الأمهات المعيلات وأطفالهن في المجالات كافة، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي، بشأن أهمية الحضانة المشتركة بعد انفصال الأزواج، والتأكيد على أهمية تجنب الأمهات والأطفال تبعات الانفصال، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بقداسة الروابط الزوجية.

اضافة اعلان