السبت 24-12-2022
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الرصيفة : لجنة السلامة تنفذ جولة تفتيشية على الملاحم والمطاعم
الأمانة : إعلان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية
الأمن العام ينفذ خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد - صور
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"المركزية لكزس" تُطلِق حملة نهاية العام على جميع طرازات لكزس
كورونا
كورونا
علماء الأوبئة في الصين يتوقعون 'تسونامي كوفيد' الشهر المقبل
الدفاع الروسية: واشنطن غير راضية عن استنتاجات منظمة الصحة العالمية من أسباب جائحة كورونا