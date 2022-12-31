ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شباب الوسطية

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي اربد بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة ، اليوم السبت، ورشة تناولت التحقق من الأخبار الكاذبة، وذلك ضمن مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية الذي تشرف عليه الجمعية.



وتناول المحاضران احمد عبويني وحمزة ذياب، خلال الورشة التي شارك بها 20 شاباً، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور الهائل في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.

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