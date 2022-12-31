السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة يهنئ بالعام الجديد

الملك يهنئ الأردنيين بالعام الجديد

توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر بزراعة الكورة

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شباب الوسطية

زراعة الطيبة تُنجز 45 بئراً تجميعية لمياه الأمطار

توقف تطبيق واتساب عن هذه الأجهزة اعتباراً من اليوم !

مديرية الأمن العام توجه دعوة للأردنيين

عرض جهود مؤسسة المتقاعدين العسكريين في خدمة رفقاء السلاح

الملك يعزي عشيرة الزواهرة

تحذير من السيول في الاردن غداً الاحد

السبت، 31-12-2022 07:55 م

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شباب الوسطية

e


الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي اربد بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة ، اليوم السبت، ورشة تناولت التحقق من الأخبار الكاذبة، وذلك ضمن مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية الذي تشرف عليه الجمعية.

وتناول المحاضران احمد عبويني وحمزة ذياب، خلال الورشة التي شارك بها 20 شاباً، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور الهائل في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة ٢

الخصاونة يهنئ بالعام الجديد

eeee

الملك يهنئ الأردنيين بالعام الجديد

وزارة الزراعة

توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر بزراعة الكورة

www

زراعة الطيبة تُنجز 45 بئراً تجميعية لمياه الأمطار

الأمن العام

مديرية الأمن العام توجه دعوة للأردنيين

1220222920622458662990

عرض جهود مؤسسة المتقاعدين العسكريين في خدمة رفقاء السلاح

أخبار متعلقة
مدرسة

متى يبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني في مدارس الاردن ؟

1220222018240475098434

عجلون : اطلاق مبادرة قافلة الابتسامة

وزارة التربية والتعليم

التربية تشارك في الاجتماع التشاوري للمؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي

وزارة التربية والتعليم

محافظة يجري تشكيلات إدارية في التربية - اسماء

وزارة التربية والتعليم

دورة تدريبية في بصيرا حول برنامج البيئة المدرسية الآمنة

5

قرابة 100 ألف مشترك في الامتحان التكميلي للتوجيهي للعام الحالي