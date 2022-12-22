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الخميس، 22-12-2022 06:43 م

التربية تشارك في الاجتماع التشاوري للمؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - شارك أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، في الاجتماع التشاوري الأول حول المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي: مؤشر المعرفة العالمي أنموذجًا، والذي يعقد حاليًا في المملكة المغربية الشقيقة.

وتخللت جلسات العمل، التي شارك فيها أمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام أيوب، عرضا لتحديات العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالفاقد التعليمي في المهارات الأساسية لدى الطلبة.

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