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الأربعاء، 21-12-2022 08:43 م

دورة تدريبية في بصيرا حول برنامج البيئة المدرسية الآمنة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا، دورة تدريبية ضمن برنامج "معا نحو بيئة مدرسية آمنة"، استهدفت المرشدين التربويين ومنسقي مجالس البيئة المدرسية الآمنة في مختلف مدارس اللواء؛ للحد من العنف المدرسي، وتطوير التدابير الإيجابية المستخدمة في تعديل سلوك الطلبة.

وبين مدير التربية والتعليم في بصيرا المهندس ياسين الشقيرات في تصريح صحفي، أن الدورة جاءت بغية رفع كفاءة المشاركين والمشاركات في التدريب نحو تعزيز السلوك المدرسي الإيجابي ورفع كفاءاتهم للتصدي للعنف الأسري والمدرسي وحماية الطلبة.

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