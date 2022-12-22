الخميس 22-12-2022
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الخميس، 22-12-2022 06:01 م

ورشة حول العلاج الجدلي السلوكي في الصحة النفسية

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الوكيل الاخباري - نظمت شركة البيان للبحوث والتطوير، تدريبا مكثفا حول العلاج الجدلي السلوكي في مجال الصحة النفسية، بمشاركة 55 مختص في المجال في العاصمة عمان.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، إن العلاج الجدلي السلوكي (DBT)، يعتبر من أحدث طرق العلاج النفسية التي اثبت مدى فعاليتها علميا وعمليا لعلاج مجموعة من الأمراض النفسية، منها اضطراب الشخصية الحدية، واضطراب الاكتئاب الشديد، وإيذاء النفس غير الانتحاري، واضطراب ما بعد الصدمة والإدمان والسلوك الانتحاري، واضطرابات الأكل وغيرها.

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