ورشة حول تطبيقات تعليمية في خدمة المواقع الأثرية والتنمية السياحية

الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ونظريات الألعاب التعليمية الحديثة في خدمة المواقع الأثرية والتنمية السياحية المستدامة.



وأكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، خلال الورشة، أهمية مشاركة الأردن في هذه المشاريع الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في المجالات السياحية والبيئية والاجتماعية، ومواجهة التحديات من خلال مشاريع أكثر تنافسية وشمولية وابتكارية.

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