ورشة حول متابعة أولويات التعليم ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول متابعة أولويات قطاع التعليم الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).

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وأكد العجارمة أهمية تضافر جهود إدارات الوزارة كافة، والعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لقطاع التربية والتعليم، مبينا أن الوزارة تتابع بشكل حثيث هذه الأولويات.



وبين أن البرنامج التَّنفيذي الذي يحظى بمتابعة واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، يعتبر مرتكزا أساسيا في مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية.



وأعرب عن شكره لجميع الإدارات التي سارعت بتنفيذ أولويات العمل في قطاع التعليم، داعيًا إلى تزويده بتقرير مفصل كل أسبوعين؛ يتضمن سير العمل في هذه الأولويات والتحديات التي تواجه العمل فيها.



من جانبها، عرضت مدير وحدة التنسيق التنموي في الوزارة لما الناطور، للملامح العامة لعملية المتابعة على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي/قطاع التعليم.



واشتملت فعاليات الورشة على عرض تعريفي عن الخطط الاستراتيجية والقطاعية والربط مع رؤية التحديث الاقتصادي والمؤشرات الدولية، ولمبادرات وأولويات قطاع التعليم وبطاقات المشاريع الفنية.