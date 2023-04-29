وزير الصناعة: لدينا 36 شركة كبرى في الأردن تصدر للخارج

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي، السبت، إن هناك 36 شركة كبرى في الأردن تصدر للخارج.

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وأضاف الشمالي، خلال مشاركته في أعمال منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، إن هناك شبكة اتفاقيات تجارة حرة وأسواق وإنجاز بمستوى الصادرات حتى بعد استثناء صادرات البوتاس والفوسفات.



وأشار إلى وجود تشكيك بالشراكة بين القطاعين؛ ولكنه أكد وجود مسار واضح حيث إن القطاع الخاص يضع الخطط وشارك بخطة التحديث الاقتصادي.



وأشار بذات الوقت إلى أن هناك ظروف خارجة عن إرادة الأردن مثل الإقليم الملتهب وفترة الربيع العربي.

