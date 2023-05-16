شتيوي: الأردن يمتلك ارادة سياسية للاهتمام بقطاع التعاونيات

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، أن الأردن يمتلك ارادة سياسية ودعم من جلالة الملك عبدالله الثاني للاهتمام بقطاع التعاونيات والاقتصاد التعاوني لدوره الكبير بالتنمية.

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وأوضح أن الاهتمام بالعمل التعاوني يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرة (تأسيس منظومة التعاونيات)، إضافة إلى خارطة تحديث القطاع العام.



وأشار شتيوي خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في جلسة الاقتصاد الاجتماعي "اتجاه سريع النمو في جميع أنحاء العالم"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، إلى أن المجلس يعمل على إعداد دراسة حول الجمعيات التعاونية بهدف تحديد المعيقات التي تواجهها وتقييم واقعها من حيث أنشطتها الاقتصادية والعمالة المرتبطة بها ومعرفة عناصر النجاح بمختلف القطاعات.



وينظم المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية وبمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.



وعدد شتيوي جملة من التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في المملكة في عدم استقرار التشريعات وضعف التمويل وعدم الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع وضعف الوعي حول أهميته وعدم وجود اتحادات تعاونية عامة.



وأشار إلى وجود 1497 جمعية تعاونية في المملكة، وتمثل التعاونيات الزراعية من مجموع الجمعيات 23 % والتعاونيات متعددة الأغراض 51 % والجمعيات الإسكانية 11 % أما النسائية فتمثل 5 بالمئة من المجموع.



وبين ان القطاع التعاوني في المملكة يحتاج الى فلسفة جديدة وخطة نهضوية لغايات تمكينه وتعزيز دوره في مجال محاربة الفقر والبطالة، مشددا على ضرورة إدخال مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات بالمناهج الدراسية .