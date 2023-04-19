البريد الأردني يطلق مشروع توصيل خدمات الترخيص

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة البريد الأردني، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، مشروع توصيل خدمات الترخيص، والتي يتم طلبها وإنجازها من خلال الخدمة الالكترونية "online".

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وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، قالت المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، إن الخدمة جزء من اتفاقية الخدمات الخاصة بتسهيل حصول المواطن على خدمات الترخيص والتي وقعت في العام 2019 بين البريد الأردني ومديرية الأمن العام/إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والتي ستمكن المواطن الذي يتقدم بطلب الحصول على خدمة من الخدمات المفعلة الآن إلكترونيا على موقع إدارة الترخيص بالقيام بالطلب من البريد توصيل مخرجات هذه الخدمات بحسب العنوان والمكان الذي يحدده طالب الخدمة.



وأشارت الطيب إلى أن الخدمات المفعلة إلكترونيا الآن بحسب الاتفاق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات هي، توصيل رخصة القيادة "بدل فاقد أو تالف"، وخدمة توصيل رخصة اقتناء المركبة للمركبات المعفية من الفحص الفني، وخدمة توصيل لوحات المركبة بدل فاقد أو تالف.



وأوضحت الطيب أن الاتفاقية مع مديرية الأمن العام/إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تتضمن خدمات أخرى سيتم تقديمها للمواطن بعد تفعيلها إلكترونيا في المستقبل القريب من إدارة الترخيص.