ورشة حول مشروع التمكين الإقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، اليوم الأربعاء، أهمية تطوير برامج تدريبية بما يتوافق مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي خلال السنوات المقبلة.



جاء ذلك خلال افتتاحه في البحر الميت، اليوم، ورشة تطوير آفاق التعاون بين مؤسسة التدريب وجمعية "الخدمة الجامعية العالمية" في كندا، ضمن مشروع "التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن".

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