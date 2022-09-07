الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الأربعاء، 07-09-2022 07:11 م

ورشة حول مشروع التمكين الإقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن

92022794745661907573


الوكيل الاخباري - أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، اليوم الأربعاء، أهمية تطوير برامج تدريبية بما يتوافق مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاحه في البحر الميت، اليوم، ورشة تطوير آفاق التعاون بين مؤسسة التدريب وجمعية "الخدمة الجامعية العالمية" في كندا، ضمن مشروع "التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6319e40ca8fe5

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

FaHLbnnXkAIkQv1

حلقات نقاشية تقيم النظام المالي في بلديات جرش وعجلون

image (3)

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

image

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

1654511157205

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

1662641976340

العيسوي يرعى توقيع 3 اتفاقيات لإقامة وحدات وفروع لمصانع وشركات

أخبار متعلقة
920224202939278832912

التدريب المهني تعفي متدربي محافظات الجنوب من الرسوم

eeee

وزير العمل : سوق العمل بحاجة لمهارة بغض النظر عن الشهادة العلمية

8e65d169-95fa-4142-8d5f-86a318401101

وزير العمل يفتتح المقر الجديد لصندوق التنمية والتشغيل

8202230174122631678134

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

8202225173049707801266

وزير العمل يتابع تنفيذ اتفاق مع مصنع ملابس بالكرك حول مستحقات العاملين

630348bb269ca

وزارة العمل ونقابة الصيادلة توقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج التشغيل الوطني