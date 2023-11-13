ورشة عمل بشأن مستودع بيانات المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أمس الأحد، ورشة عمل بشأن مستودع البيانات الخاص بالمركز (JCDC Data Warehouse) بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا -سان فرانسيسكو.



وبحسب بيان اليوم الاثنين، قال رئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، خلال افتتاحه الورشة، التي تستمر لخمسة أيام، إن الورشة تمثل فرصة ممتازة للمشاركين، لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في هذا المجال الحيوي، لتحقيق أهداف المشروع.

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