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الخميس، 18-05-2023 12:53 م

ورشة عمل حول الاطار الوطني لإدارة جودة مياه الشرب

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه والري، أمس الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة الاطار الوطني لإدارة جودة مياه الشرب وإطار تعاون الشركاء بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية وهي وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة المياه والري وسلطة المياه وشركات المياه وأعضاء اللجنة العليا لنوعية المياه. 

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وتمت مناقشة الوضع الحالي من ترتيبات مؤسسية وأطر قانونية وممارسات إدارية ووثائق مرجعية والإطار الوقائي المنشود المستند على منهجية التخطيط لسلامة المياه التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

 

وقدمت كل من الجهات أعلاه الأدوار ضمن أطرها المؤسسية والقانونية ومتطلبات الانتقال للإطار الوقائي وأهم التحديات والتحسينات المطلوبة. 


كما تم وضع اطار متكامل لتعاون الشركاء عبر عملية ضمان جودة مياه الشرب وتوضيح خارطة الطريق الوطنية لإدارة جودة المياه وتوضيح آلية مراجعة الأطر وادامتها وجعلها وثائق معمول بها قابلة للتنفيذ.

 




 

 


 

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