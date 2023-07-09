ورشة عمل في إربد حول إعداد التقارير الإعلامية

الوكيل الإخباري- نظمت مبادرة "إربد تقرأ"، بالتعاون مع جمعية عالم المعرفة، ومديرية ثقافة محافظة إربد، اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة حول إعداد التقارير الإعلامية وتصحيح الأخطاء الشائعة.

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وقال رئيس المبادرة، الأديب محمود علاونة، إن الورشة تهدف إلى تجويد المحتوى الإخباري الرقمي، وإثرائه بما يليق بلواء بني كنانة /لواء الثقافة الأردنية لعام 2023، وتسويق المنتج الثقافي الكناني الوطني محليا وعربيا.



وبين أن الورشة استهدفت ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في لواء بني كنانة، وذلك بهدف إكسابهم المهارات والقدرات العالية على كتابة وصياغة الأخبار والتقارير الصحفية بفعالية، حتى يتمكنوا من نشر أهداف وأخبار مؤسساتهم بالشكل الأمثل والمساهمة في التنمية الثقافية.



واشتملت الورشة على شرح مفصل عن كيفية إعداد التقارير الصحفية والإعلامية الإخبارية الخاصة بالمؤسسات الحكومية والخاصة، والحديث عن أخلاقيات المهنة، وطرق كتابة الأخبار والتقارير الصحفية بشكل احترافي.



وفي نهاية الورشة وزع رئيس جمعية عالم المعرفة الأديب محمد الطعاني، والأديب العلاونة الشهادات التقديرية على مستحقيها.