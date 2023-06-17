ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

الوكيل الإخباري - اختتمت في غرفة صناعة إربد اليوم السبت، دورة ريادة الأعمال لمجوعة من أصحاب الأفكار الريادية والمشاريع الإنتاجية.

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وتعد دورات ريادة الأعمال احدى خدمات مشروع "تنمية" للتدريب المهني المنتهي بالتشغيل في القطاع الصناعي الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.



وخضع المشاركون في الدورة لتدريبات علمية ومهارية مكثفة لمدة عشرة أيام متتالية تمحورت حول أساليب الإدارة الناجحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحويل الأفكار الى مشاريع ريادية بالتخطيط السليم وتحديد التحديات والفرص والأسواق المستهدفة وآلية التطوير والتشبيك والتشغيل.



وقال مدير غرفة صناعة اربد الدكتور نضال الصدر خلال حفل تخريج المشاركين إن مشروع "تنمية" يترجم الشراكة الاستراتيجية مع مركز تطوير الأعمال ويحقق رؤية غرفة الصناعة في التطوير المستمر للقطاع الصناعي خصوصا فيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين فيه، إذ ساهم المشروع في إحداث نقلة نوعية للعاملين في المصانع.



وأضاف الصدر أن دورة ريادة الأعمال تعتبر خدمة رائدة للمشروع باعتبار محافظة اربد تزخر بالمشاريع الإنتاجية والأفكار الريادية لدى الشباب والشابات.



وتخلل حفل الختام عرض لنماذج التطوير الإداري للمشاريع التي نفذها المتدربون والمتدربات على مشاريعهم الخاصة وأفكارهم التي استطاعوا تحويلها الى مشاريع قائمة، وتقديم عينات للحرف اليدوية والمنتجات الغذائية من قبلهم.