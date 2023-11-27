ورشة عمل في العلوم والتكنولوجيا بعنوان "التعاون بين قطاع المياه والأكاديميا"

الوكيل الإخباري - نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "التعاون بين قطاع المياه والأكاديميا"، وذلك بالتعاون مع وزارة المياه والري، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه.

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وتهدف الورشة إلى التعريف بالإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)، وأهم أولويات قطاع المياه، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى توجيه البحث العلمي نحو التحديات التي تواجه القطاع ، وتطبيق مخرجات البحوث لمواجهة هذه التحديات.



وقالت نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو، إن الورشة تأتي ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجامعة ووزارة المياه، للعمل على أولويات قطاع المياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والتدريب.



من جهته، أكد المساعد للشؤون الفنية في وزارة المياه المهندس ثائر المومني، أن الوزارة حريصة على التطوير وتعزيز روابط التعاون والشراكة مع الجامعات في مجال البحث العلمي المتعلق بقطاع المياه وبحوثها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد مصادر مائية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، وأبرزها نقص المياه.



وبيّن عميد البحث العلمي الدكتور طارق مقطش، أن الجامعة تدعم المشاريع البحثية وغير البحثية، لا سيما تلك التي تسهم في إعطاء الفرصة للباحثين في الجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة، موضحا أهمية دعم مراقبة الأداء في القطاع، وتعزيز إدارة الموارد البشرية، والمساعدة في تحسين إدارة المياه المركزية.



وقدم مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لعلوم وتكنولوجيا البيئة في الجامعة الدكتور فايز العبدالله، نبذة عن المركز وأهدافه، مشيرا إلى استحداث 3 دوائر تُعنى بإجراء البحوث وتنفيذ المشاريع وتقديم الاستشارات في مجالات البيئة والمياه والتغير المناخي والطاقة المتجددة.



وقدم مدير برنامج حوكمة قطاع المياه الدكتور عامر جبارين، شرحا عن البرنامج وأهدافه، مؤكدا ضرورة التشبيك بين العاملين في قطاع المياه والقطاع الأكاديمي والمجتمع المحلي.



وتحدثت مدير وحدة الابتكار والبحوث في وزارة المياه الدكتورة آمال صياحين عن الاستراتيجية الوطنية للمياه والأولويات البحثية ودورها في رفع كفاءة استخدام المياه.