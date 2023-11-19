الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

غزة: أكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء العدوان

مستشفى الشفاء: الاحتلال يستعمل المرضى دروعا بشرية

سرايا القدس تقصف تحشدات للاحتلال في حي الزيتون

القسام توقع قتلى وجرحى في استهداف منزل تحصّن به جنود الاحتلال

تل أبيب: السفينة المحتجزة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي

شهداء وجرحى في غارات استهدفت مخيمي البريج والنصيرات

مكتب نتنياهو: اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على "الأمن" والممتلكات

الأمن يكشف عن شبكة إجرامية تتاجر بالأعضاء البشرية

أول تعليق لجيش الاحتلال على اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين

عاجل

مستشفى الشفاء: الاحتلال يستعمل المرضى دروعا بشرية

الأحد، 19-11-2023 07:10 م

تحويلة مرور في حوارة إربد لمدة 30 يوما

hAMbs9kL3aafdXP7ZP0DgF8k5bVVrHDa15bRazOl


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن غلق وتحويل سير في منطقة حوارة بمحافظة إربد لتنفيذ أعمال عطاء إعادة إنشاء وتنفيذ خلطة اسفلتية ساخنة لطريق حواره - قصبة إربد، اعتبارا من غدٍ الاثنين لمدة 30 يوما.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، إنه سيتم، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحويل السير القادم من جامعة العلوم والتكنولوجيا ما قبل إشارة حوارة الضوئية للدخول يمينا إلى بلدة حوارة أو يسارا إلى شارع البتراء، وحتى انتهاء منطقة العمل للعودة الى الطريق الرئيسي، وتحويل السير للقادمين بالاتجاه المعاكس إلى الطريق الفرعي الواقع قبل كلية نسيبة المازنية حتى تجاوز منطقة العمل.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بالإرشادات التحذيرية والشواخص المرورية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-11-19 at 8.40.10 PM

السعايدة يوعز برفع جاهزية قطاع الطاقة

WhatsApp Image 2023-11-19 at 8.35.36 PM

الأردن يبحث مع الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في غزة وجهود وقف الحرب

al-qadae_f

الأمن يكشف عن شبكة إجرامية تتاجر بالأعضاء البشرية

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

3 (1)

الديوان الملكي ينشر اتصال الملك مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني بغزة

وزير الاوقاف 1

وزير الأوقاف يوعز بفتح المساجد للإيواء خلال الظروف الجوية الراهنة

أخبار متعلقة
hAMbs9kL3aafdXP7ZP0DgF8k5bVVrHDa15bRazOl

تحويلات مرورية على شارع الأردن - صور

WhatsApp Image 2023-11-14 at 10.15.02 PM

كوادر الأشغال تتعامل مع انجراف أتربة وحجارة على عدة طرق

WhatsApp-Image-2023-11-13-at-6.10.33-PM

الأشغال تنهي أعمال تعبيد مواقع متفرقة في محافظة البلقاء

file (1)

الأشغال تعلن إنهاء العمل بتحويلة سد الموجب

bk47

الأشغال تنهي أعمال توسعة طريق رم-الديسة في العقبة

0L5A0277

وزارة الطاقة و"PtX" يعقدان تدريبًا عن شهادات ترخيص الهيدروجين