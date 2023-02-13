افتتاح مؤتمر الإرشاد التربوي في تربية البادية الشمالية الغربية

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية بالتعاون مع جامعة آل البيت ومجمع النقابات المهنية فرع المفرق اليوم الاثنين مؤتمر الإرشاد التربوي.



وقالت مديرة التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية لينا الزعبي، إن الارشاد التربوي له أهمية في المدارس، لافتا الى دور المرشد التربوي بالمدرسة بمعالجة الكثير من القضايا الطلابية لهذا جاء هذا المؤتمر، تجسيداً للشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية الدور الإرشادي في المدارس وتكاتف الجهود وصولا إلى المزيد من التوعية بالسلوكات الشائعة التي تحيط بالمجتمع وتلقي بظلالها على الطلبة.

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