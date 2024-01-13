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السبت، 13-01-2024 07:47 م

ورشة في عجلون تناقش تحويل التحديات إلى فرص

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الوكيل الاخباري -أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أهمية التشاركية بالعمل مع الجهات المعنية للنهوض بالواقع التنموي للمحافظة، من خلال توزيع الأدوار والمهام وإيجاد أرضية صلبة لتطوير المنتج السياحي والتنموي في عجلون.

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وقال الزغول خلال ورشة عقدت اليوم السبت، في القرية الحضرية التابعة للبلدية، إن تلفريك عجلون يعد المشروع التنموي الأول من نوعه في المملكة ما يستوجب البحث عن إقامة مشاريع تنموية إضافية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة .

 

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