ورشة في وزارة النقل حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الوكيل الإخباري - عقد في وزارة النقل اليوم الاثنين، ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي استجابة للحملة الوطني التي تأتي هذا العام تحت شعار "صورة للحياة .. افحصي".

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وقالت أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني خلال رعايتها أعمال الورشة التي تأتي بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي ومؤسسة الحسين للسرطان، إن الورشة تأتي انطلاقا من أهمية المرأة ودورها الحيوي الفعال الذي تلعبه في بناء مجتمعها بكونها لبنته الأساسية التي لا تسير عجلة الحياة بدونها، والتي يقوم البرنامج الأردني لسرطان الثدي بتنفيذها وعقدها تحت عنوان "مبادرة فكرة بالوردي ".



من جانبها، قالت المتطوعة لدى البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة عنود النسور، إن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات الدورية اللازمة.



إلى ذلك، بينت مديرة وحدة المتابعة و التقييم الدكتورة مها عريفج، أن المركز يسعى لنشر المحتوى التثقيفي عن سرطان الثدي وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرضها على شاشات العرض في قاعات الانتظار بمختلف المواقع العامة.



وتخلل الورشة إجراء فحوصات للموظفات في الوزارة، إضافة إلى بازار خيري.

