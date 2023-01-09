الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول صرف الحد الأدنى لأجور ناقلي البضائع

نسيج تنظم دورة في عجلون حول صيانة الأجهزة الخلوية

الزراعة وجمعية مربي الأسماك توقعان اتفاقية تعاون لتنظيم سوق الأسماك المركزي

إصابات بحادث سير على شارع الأردن - صور

مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته العلاجية لـ 27 ألف مريض العام الماضي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

التخليص على المركبات الكهربائية يرتفع 150% خلال العام الماضي

ورش شبابية بمركزي شباب وشابات دير أبي سعيد والوسطية

رئيس ديوان الخدمة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الصحة تعمم بزيادة فحوصات الـ (PCR)

الإثنين، 09-01-2023 06:21 م

ورش شبابية بمركزي شباب وشابات دير أبي سعيد والوسطية

1220223110541255317049


الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب "دير أبي سعيد" النموذجي غربي إربد، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول المراكز الشبابية ودورها في رعاية الشباب، شارك فيها 20 شاباً من المجتمع المحلي.

وعرض مدير المركز محمد بشارات، لدور وزارة الشباب في دعم ورعاية المراكز الشبابية التي تُعنى بتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة التي تنعكس إيجاباً على صقل شخصيات الشباب وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلية من خلال تحفيزهم على الأعمال التطوعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120235151241691515279

توضيح حكومي حول صرف الحد الأدنى لأجور ناقلي البضائع

عجلون

نسيج تنظم دورة في عجلون حول صيانة الأجهزة الخلوية

w

الزراعة وجمعية مربي الأسماك توقعان اتفاقية تعاون لتنظيم سوق الأسماك المركزي

الدفاع المدني 4

إصابات بحادث سير على شارع الأردن - صور

3

مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته العلاجية لـ 27 ألف مريض العام الماضي

w

التخليص على المركبات الكهربائية يرتفع 150% خلال العام الماضي

أخبار متعلقة
120237201045480337909

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

w

مذكرة تفاهم بين آل البيت ومركز مؤشرات لعقد مؤتمر طلابي حول التحديث السياسي

ww

محاضرة حول طب المجتمع في الأردن

12202228232045963027754

تقرير : وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم لا يزال طفيفًا

e

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شباب الوسطية

12202227212029624874061

إطلاق مبادرة سفراء التعلم الإلكتروني في جامعة آل البيت