ورش شبابية بمركزي شباب وشابات دير أبي سعيد والوسطية

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب "دير أبي سعيد" النموذجي غربي إربد، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول المراكز الشبابية ودورها في رعاية الشباب، شارك فيها 20 شاباً من المجتمع المحلي.



وعرض مدير المركز محمد بشارات، لدور وزارة الشباب في دعم ورعاية المراكز الشبابية التي تُعنى بتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة التي تنعكس إيجاباً على صقل شخصيات الشباب وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلية من خلال تحفيزهم على الأعمال التطوعية.

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