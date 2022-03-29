وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

الوكيل الاخباري - اطلع مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى محافظتي جرش وعجلون على أوضاع المشاريع الممولة من الصندوق للتأكد من تجاوزها تداعيات جائحة كورونا ولمساعدتها للحفاظ على فرص العمل التي توفرها في هذه المحافظات.



وقال وريكات:"إن هذه الجولات الميدانية تأتي للتواصل مع المواطنين في الميدان وتلمس احتياجاتهم ودراسة آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر العيش الكريم لأبناء المحافظات، من خلال توليد فرص عمل حقيقية لهم في مناطقهم".

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