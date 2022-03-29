الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التنمية والتحديث الاقتصادي.



وخلال لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة نظمه منتدى الاستراتيجيَّات الأردني بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، الثلاثاء، أشار الخصاونة إلى أن الشَّراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة وإلى تغيير ثقافة القطاع العام في التَّعامل معه.



وأكد أن القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة، بل بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة استراتيجيَّة معه، مشددا على أنه لا بدَّ من تبنِّي سياسات ممكِّنة للقطاع الخاص، وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار.

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