الخميس 13-04-2023
الوكيل الاخباري

فيديو - إصابة بحادث إصطدام مركبة بعامود إنارة على طريق العدسية

محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

ارتفاع عدد زوار متحف السلط التاريخي

الإفتاء تكشف وقت الثلث الأخير لصلاة قيام الليل حسب توقيت الأردن

وزارة الأشغال تتعامل مع 68 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

الصين: حظر الملاحة شمال تايوان الأحد المقبل

المفرق: الغذاء والدواء تنفذ حوالي 300 زيارة تفتيشية

تأجيل الفعاليات الرمضانية في الزرقاء

المفرق: تأجيل فعاليات ليالي رمضان اليوم بسبب الأحوال الجوية

الأردن يرحب باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

الخميس، 13-04-2023 01:11 م

وزارة الأشغال تتعامل مع 68 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

643fdaa0-4b4a-44e1-a091-ec43492dd3b3
صورة تعبيرية


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير وحدة الطوارئ في وزارة الأشغال المهندس غيث النوايسة انه تم التعامل مع 68 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.


وقال النوايسة لـ "الوكيل الإخباري" إن الملاحظات والشكاوى التي تلقتها الوزارة تمثلت بانجرافات بسيطة في محافظة البلقاء وإزالة بقايا حوادث مرورية.


وأضاف أنه تم التعامل مع اعطال انارة وإشارات ضوئية وانجرافات بسيطة لا تذكر في مأدبا .

اضافة اعلان


ودعت الوزارة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيفية_زراعة_النعناع

زراعة المفرق: شتوة نيسان ذات فوائد جمة على القطاع الزراعي والحيواني

4

فيديو - إصابة بحادث إصطدام مركبة بعامود إنارة على طريق العدسية

WhatsApp Image 2023-04-13 at 1.31.13 PM

محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

jab2

ارتفاع عدد زوار متحف السلط التاريخي

قيام

الإفتاء تكشف وقت الثلث الأخير لصلاة قيام الليل حسب توقيت الأردن

72659e37f5fa7fb7be66ed931d5c758d

المفرق: الغذاء والدواء تنفذ حوالي 300 زيارة تفتيشية

أخبار متعلقة
الأمن العام

الامن يطلب تقليل حركة المواطنين يوم الاربعاء

3202359390251571637

الأشغال توضح حول صيانة طريق إربد - عمّان - جرش