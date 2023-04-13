وزارة الأشغال تتعامل مع 68 بلاغا خلال المنخفض الجوي الحالي

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد مدير وحدة الطوارئ في وزارة الأشغال المهندس غيث النوايسة انه تم التعامل مع 68 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.





وقال النوايسة لـ "الوكيل الإخباري" إن الملاحظات والشكاوى التي تلقتها الوزارة تمثلت بانجرافات بسيطة في محافظة البلقاء وإزالة بقايا حوادث مرورية.





وأضاف أنه تم التعامل مع اعطال انارة وإشارات ضوئية وانجرافات بسيطة لا تذكر في مأدبا .

اضافة اعلان



ودعت الوزارة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها.