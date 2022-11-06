وزارة البيئة: الأردن متأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية بنسبة تصل إلى 20%

الوكيل الاخباري-

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قال أمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة، الأحد، إن الأردن متأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية بنسبة تصل إلى 20%، وخاصة في موضوع سقوط الأمطار.وأضاف الخشاشنة، أنه تم التحضير لمشاركة الأردن في مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27)، منذ أكثر من 3 أشهر، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.وأشار إلى أن الأردن يعول على هذه المشاركة بشكل كبير من خلال 3 محاور وهي محور المفاوضات الذي يركز على عدة قضايا منها التكيف والتخفيف والتمويل والتعاون الدولي، والمحور الثاني هو الاجتماعات الثنائية والاجتماعات الأممية، والمحور الأخير هي العلاقات الثنائية وعرض أبرز المنجزات الأردنية فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة التغير المناخي.ويشارك وفد أردني برئاسة وزير البيئة، رئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي معاوية الردايدة، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، الذي تنطلق أعماله اعتبارا من الأحد، حيث سيتقدم الوفد بأربع أوراق نقاشية.