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الثلاثاء، 15-08-2023 06:24 م

وزارة البيئة تختتم ورشة مشروع الطيور الحوامة المهاجرة

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الوكيل الاخباري - اختتمت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة مشروع الطيور الحوامة المهاجرة الإقليمي، المنفذ من قبل "بيردلايف انترناشونال"، والممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة، إن المشروع حقق على مدار السنوات الماضية جميع أهدافه وغاياته، ويعتبر مكملاً للجهود الوطنية المبذولة لحماية عناصر التنوع الحيوي والبيئة، وكان له دور كبير في تطوير إجراءات حماية الطيور المهاجرة لتأمين أكبر قدر ممكن من الحماية لها، مثل عزل خطوط الكهرباء، وتشديد المراقبة على الصيد غير القانوني.

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