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الأربعاء، 09-08-2023 08:54 م

نقابة الصيادلة تطلق حملة وطنية للتوعية من مخاطر التدخين

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الوكيل الاخباري - أطلقت نقابة الصيادلة حملة وطنية للتوعية من مخاطر التدخين، ضمن مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية للتوعية من هذه الآفة، خاصة لدى طلبة المدارس والتحذير من أضرار التدخين بمختلف أشكاله.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن النقابة تطلق هذا المشروع التزاما بدورها الوطني والمجتمعي وحرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة وتعزيز دور الصيدلاني في التوعية والرعاية الصحية، في ظل انتشار السجائر الالكترونية.

ولفت الى تقرير البنك الدولي الذي صدر اخيرا والذي أظهر بأن الأردن سجل أعلى معدلات التدخين في العالم، مشيرا الى أن 24 بالمئة من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 عاما هم من المدخنين.

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