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الأحد، 13-08-2023 12:55 م

توزيع مساعدات عينية لأسر عفيفة في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الاخباري - وزعت الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في الأغوار الجنوبية مساعدات عينية استفادت منها حوالي 63 أسرة معوزة.

وقال رئيس الجمعية فتحي الهويمل إن المساعدات التي شملت في مرحلتها الأولى منطقة غور الحديثة، تضمنت توزيع الأجهزة الكهربائية والأثاث والخزانات والملابس، بناء على دراسة لحصر احتياجات الأسر للتأكد من مدى احتياجاتها للمساعدة.

وأعرب المستفيدون من الحملة عن شكرهم للجمعية على الدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع المحلي، وتخفيف معاناة عشرات الأسر المعوزة.

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