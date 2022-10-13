الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

الخميس، 13-10-2022 02:02 م

وزارة البيئة: جولات تفتيشية على معاصر الزيتون

M63A0991 - Copy


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة أحمد عبيدات أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الزراعة لإجراء جولات تفتيشية على معاصر الزيتون مع بدء الموسم.

اضافة اعلان


وأضاف عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" أن اللجنة تعمل على مراقبة الاشتراطات الصحية والتراخيص لمعاصر الزيتون وتزويد الوزارة بأي ملاحظات أو مخالفات.


وتنطلق الجولات التفتيشية مع موعد افتتاح معاصر الزيتون اعتباراً من يوم السبت المقبل.


وتوقعت وزارة الزراعة أن يكون الإنتاج في المملكة العام الحالي حوالي 193 ألف طن من ثمار الزيتون، كما أنه من المتوقع زيادة في كميات زيت الزيتون لتصل إلى 27 ألف طن هذا العام .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

8202224164341939719394

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

أخبار متعلقة
fme4VUNW4EcVCqibzFf3nrg5V0EuihkOnd1onxqE

بيان هام صادر عن وزارة الزراعة حول التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

شرطة سير (3)

السرعات وعدم الالتزام بالحمولة والقيادة بتهور أبرز المخالفات في 24 ساعة

632c8db36ee5b

الخصاونة: الحكومة مهتمة بتعزيز مشاركة الشباب بمختلف مناحي الحياة

f5274d4a-2525

250 ألف سائح متوقعون للمملكة بالربع الأخير

1385a4db-9d7b-4de1-bd9b-15b9b6d7341f

قرار مرتقب برفع الفوائد على القروض في الأردن

285691248_385882773576292_8709712158344167048_n

الاقتصادي والاجتماعي يطلق حوارا وطنيا حول خطة تحديث القطاع العام