وزارة البيئة: جولات تفتيشية على معاصر الزيتون

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة البيئة أحمد عبيدات أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الزراعة لإجراء جولات تفتيشية على معاصر الزيتون مع بدء الموسم.

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وأضاف عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" أن اللجنة تعمل على مراقبة الاشتراطات الصحية والتراخيص لمعاصر الزيتون وتزويد الوزارة بأي ملاحظات أو مخالفات.



وتنطلق الجولات التفتيشية مع موعد افتتاح معاصر الزيتون اعتباراً من يوم السبت المقبل.



وتوقعت وزارة الزراعة أن يكون الإنتاج في المملكة العام الحالي حوالي 193 ألف طن من ثمار الزيتون، كما أنه من المتوقع زيادة في كميات زيت الزيتون لتصل إلى 27 ألف طن هذا العام .

