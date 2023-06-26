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الإثنين، 26-06-2023 09:05 م

وزارة الزراعة توضح حول أسعار اللحوم في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، إنّ أسعار اللحوم في الأردن أقل من أسعار بعض الدول الأوروبية الموردة إلى المملكة  .

وأضاف المجالي في تصريحات صحفية أنّ اللحوم الحمراء البلدية تشكل 40% فقط من احتياجات السوق المحلي، في حين يعتمد على اللحوم المستوردة بنسبة 60%، ولذلك قامت الوزارة بتنويع مناشئ الاستيراد من أكثر من مكان.

وحول أسعار الأضاحي في السوق دعا المواطنين إلى عدم الشراء من أول حظيرة يقابلها أو يزورها، والتنقل بين الحظائر لمعاينة الأسعار ذلك لأنّ بعض المستغلين يرفعون الأسعار بداية الموسم بعد رؤية التزاحم في أماكن بيع الأضاحي، مشيراً إلى أنّ المواطن يجب أن يتنبه لذلك ويعاين الأسعار في اكثر من حظيرة.

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